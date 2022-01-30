Президент Израиля сегодня впервые в истории посетит Объединенные Арабские Эмираты. Ицхак Герцог пробудет в стране два дня. За это время он планирует встретиться с наследным принцем столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби, который помимо прочего входит в руководство вооруженных сил государства. Также израильский президент посетит крупнейший город страны Дубай. Там тоже пройдет несколько официальных встреч. Например, с министром иностранных дел и вице-президентом. Кроме того, Ицхак Герцог хочет встретиться с представителями еврейской общины.

Иностранные СМИ называют визит президента поистине историческим. Только полтора года назад был подписан израильско-эмиратский мирный договор о нормализации отношений между странами. Соглашение заключили на лужайке перед Белым домом в столице Соединенных Штатов. Американская сторона тогда выступила посредником.

ОАЭ – одна из немногих арабских стран, которая установила с Израилем дипломатические отношения.