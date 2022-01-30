В столице Бельгии сегодня пройдет антиправительственный марш, его организуют противники обязательной вакцинации от коронавируса

Протестующие хотят свергнуть федеральное правительство, потому что оно не хочет слушать людей и не спешит выполнять их требования, пишет бельгийская газета The Brussels Times. Марш организует общественное движение, активисты которого и раньше собирали на улицах Брюсселя людей, не одобряющих антиковидные ограничения и принудительную вакцинацию. Они говорят, что правительство никак не отреагировало на недавний марш с участием десятков тысяч человек и многочисленные письменные обращения, поэтому такие чиновники в стране не нужны.

Сегодняшняя акция завершится выступлениями протестующих возле одной из достопримечательностей Брюсселя. Столичная полиция знает о планах недовольных, но, как пишет газета, отказалась давать окончательное разрешение до того, как обсудит с организаторами технические детали. Как сообщается, во время прошлых подобных акций полиция применяла против протестующих водометы и слезоточивый газ.

В январе марш против антиковидных мер в Брюсселе закончился погромами.