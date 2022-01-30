Ракета, запущенная КНДР, в 16 раз превысила скорость звука, передает Рёнхап. Максимальная скорость ракеты составила 16 чисел Маха. Южнокорейские военные полагают, что Северная Корея запустила ракету средней дальности «Хвасон-12», она была запущена «почти под вертикальным углом».

Ранее стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Она пролетела порядка 800 километров, набрав при этом максимальную высоту в 2000 километров. Пуск стал седьмым с начала года.