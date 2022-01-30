В Северной Корее сегодня начнется массовая амнистия заключенных. Отпустить осужденных, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, решили в связи с предстоящими национальными праздниками. В феврале в КНДР отметят 80-летие со дня рождения бывшего руководителя республики Ким Чен Ира, а спустя пару месяцев страна будет праздновать 110-летие со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена.

Верховное народное собрание Северной Кореи решило помиловать заключенных, которые были осуждены за преступления против «страны и народа». О количестве людей, которые попадают под амнистию, не сообщается. Однако кабинету министров уже поручено принять необходимые меры, чтобы трудоустроить освобожденных и помочь им начать новую жизнь. Постановление было принято на прошлой неделе и вступает в силу сегодня.

Предыдущая амнистия была проведена в КНДР в 2020 году. Она была приурочена к празднованию 75-летия основания Трудовой партии Кореи.