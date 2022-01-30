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08:08, 30 января 2022

Власти Казахстана признали, что проиграли информационную войну в ходе недавних волнений в стране

Власти Казахстана признали, что проиграли информационную войну в ходе недавних волнений в стране. Президент Касым-Жомарт Токаев сказал телеканалу «Хабар-24», что среди участников столкновений были специально подготовленные люди, которые занимались распространением ложных сведений. Это, по мнению Токаева, свидетельствует, что беспорядки были тщательно подготовлены.

Волнения в Казахстане вспыхнули в самом начале года из-за недовольства экономической ситуацией. Участники протестов вскоре перешли и к политическим требованиям. По данным властей, в результате столкновений погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.


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