Власти Аргентины осудили развертывание системы ПВО Великобритании на спорных Мальвинских островах.

«Аргентинская Республика категорически не приемлет новое развертывание британских вооружений на Мальвинских (Фолклендских) островах», – сказано в заявлении МИД Аргентины.

Ранее Великобритания приступила к развертыванию на островах комплекса ПВО Sky Sabre. Власти Аргентины назвали это «очередной неоправданной демонстрацией силы». Также в Республике отметили, что таким образом Лондон намеренно уклоняется от призывов, «звучавших в многочисленных резолюциях ООН и других международных организаций, которые призывают как Аргентину, так и Великобританию возобновить переговоры».

Мальвинские (Фолклендские) острова располагаются в юго-западной части Атлантического океана, последние 200 лет Аргентина и Великобритания ведут споры об их территориальной принадлежности. В 2013 году на островах прошел референдум, согласно результатам которого жители выступили за признание территории владением Великобритании. Аргентина результаты референдума не признала.