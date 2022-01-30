США осудили пуск ракеты Северной Кореей

В Пентагоне призвали КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий, говорится в заявлении. При этом ведомство заявило, что запуск северокорейской ракеты не представлял угрозы США и их союзникам.

«Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих США, американской территории или территории наших союзников, мы будем продолжать следить за ситуацией», — отметили в ведомстве.

Ранее Япония сообщила, что КНДР совершила пуск ракеты, который стал седьмым с начала этого года. В военных частях Южной Кореи поддерживается уровень боевой готовности.