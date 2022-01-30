В Гонконге в 2021 году было конфисковано 3,8 тонны наркотиков, что на 9% больше показателя 2020-го

Всего было конфисковано запрещенных веществ на 317 миллионов долларов, сообщили в таможне. За год было раскрыто 906 дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, фигурантами которых стали 217 человек.
2022-01-30T06:10:01+03:00
2022-01-30T06:10:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:10, 30 января 2022
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