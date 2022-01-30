Почти две тысячи детей, завербованных йеменскими повстанцами-хуситами, погибли на войне с 2020 года

Об этом сообщается в докладе ООН. Эксперты заявили, что они исследовали некоторые летние лагеря в школах и мечети, где хуситы распространяли свою идеологию и пытались вербовать детей.

«Детям предписывается выкрикивать лозунг «смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу. В одном лагере детей в возрасте 7 лет учили чистить оружие и уклоняться от ракет», — рассказали эксперты ООН.

Они получили список из 1 406 детей, завербованных хуситами, которые погибли в 2020 году, и список из 562 детей, завербованных повстанцами, которые погибли с января по май 2021 года. Им было от 10 до 17 лет.