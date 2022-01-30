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05:19, 30 января 2022

Трамп: некомпетентность Байдена создала риск Третьей мировой войны

Он добавил, что самая важная для США граница — собственная, а не украинская. Выступая перед своими сторонниками в техасском городе Конро, бывший президент США заявил, что в 2024 году «выкинет преступную семейку Байдена из Белого дома».


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