Трамп: некомпетентность Байдена создала риск Третьей мировой войны

Он добавил, что самая важная для США граница — собственная, а не украинская. Выступая перед своими сторонниками в техасском городе Конро, бывший президент США заявил, что в 2024 году «выкинет преступную семейку Байдена из Белого дома».
2022-01-30T05:19:36+03:00
2022-01-30T05:20:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:19, 30 января 2022
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Когда нам говорят, что Путин боится, что иначе будет война, надо просто понимать, что тот миллиард рублей, который мы платим Чечне — это цена, которую мы платим за то, что Путин сам себе говорит, что он выиграл войну, которую на самом деле проиграл. Потому что войну между Россией и Чечней выиграл Кадыров…