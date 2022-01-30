КНДР приближается к отмене моратория на испытания ракет большой дальности, заявил президент Южной Кореи

Мун Чжэ Ин также призвал КНДР прекратить создавать напряженность и вернуться к переговорам.
КНДР в воскресенье произвела седьмой за 2022 год ракетный запуск.
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Мун Чжэ Ин также призвал КНДР прекратить создавать напряженность и вернуться к переговорам.
КНДР в воскресенье произвела седьмой за 2022 год ракетный запуск.
Когда нам говорят, что Путин боится, что иначе будет война, надо просто понимать, что тот миллиард рублей, который мы платим Чечне — это цена, которую мы платим за то, что Путин сам себе говорит, что он выиграл войну, которую на самом деле проиграл. Потому что войну между Россией и Чечней выиграл Кадыров…