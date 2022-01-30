Глава МИД Франции обвинил ЧВК «Вагнер» в разграблении ресурсов Мали

Он заявил, что хунта, которая находится у власти в Мали, позволяет это делать в обмен на защиту. Министр Жан-Ив Ле Дриан заявил газете Journal du Dimanche, что ЧВК «Вагнер» использует слабость некоторых государств Африки, чтобы усиливать влияние России.
2022-01-30T03:37:18+03:00
2022-01-30T03:37:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:37, 30 января 2022
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