Две медсестры в США обвиняются в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID

По версии следствия, женщины заработали на этом 1,5 миллиона долларов с ноября 2021 года, сообщает ABC News. Поддельный сертификат для взрослого стоил 220 долларов, для ребенка — 85.
2022-01-30T02:52:08+03:00
2022-01-30T02:52:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:52, 30 января 2022
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