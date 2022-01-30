Четырех человек госпитализировали с отравлением неизвестным веществом из СНТ в Новой Москве

У пациентов наблюдается нарушение речевой функции, они в сознании, передает ТАСС со ссылкой на источник.
По предварительной версии, это может быть пищевое отравление или отравление природным газом.
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У пациентов наблюдается нарушение речевой функции, они в сознании, передает ТАСС со ссылкой на источник.
По предварительной версии, это может быть пищевое отравление или отравление природным газом.
Когда нам говорят, что Путин боится, что иначе будет война, надо просто понимать, что тот миллиард рублей, который мы платим Чечне — это цена, которую мы платим за то, что Путин сам себе говорит, что он выиграл войну, которую на самом деле проиграл. Потому что войну между Россией и Чечней выиграл Кадыров…