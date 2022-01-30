Минобороны США подтвердило, что Россия перебрасывает медицинские подразделения к границе с Украиной

Сообщения, что разведка США обнаружила переброску, появились в пятницу. Представитель Министерства обороны США подтвердил эту информацию телеканалу Fox News.



Россия продолжает отвергать все обвинения в том, что она собирается ввести войска на Украине. Западные страны не раз заявляли, что в случае вторжения они введут новые санкции против России.