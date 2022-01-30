Джонсон о военной помощи странам НАТО: Это пошлет ясный сигнал Кремлю

«Этот пакет пошлет ясный сигнал Кремлю — мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий. Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы. Украина должна быть свободна в определении собственного будущего», — сказал британский премьер-министр.

Речь идет об отправке в Эстонию около 900 военнослужащих, а также истребителей и кораблей в целях защиты. Борис Джонсон также поручил министрам иностранных дел и обороны посетить Россию в ближайшее время для улучшения отношений двух стран.