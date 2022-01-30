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01:45, 30 января 2022

Канье Уэст должен быть полностью вакцинирован, чтобы давать концерты в Австралии

После появления сообщений, что в марте Канье Уэст собирается дать концерты в Австралии, премьер министр страны Скотт Моррисон заявил, что по правилам он должен быть полностью вакцинирован. Слова Моррисона приводит агенство Bloomberg.

В 2021 году исполнитель сообщил, что сделал одну дозу вакцины. Однако его прививочный статус на данный момент неизвестен.

Ранее власти Австралии выслали из страны Новака Джоковича, который не был вакцинирован.


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