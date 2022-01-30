Канье Уэст должен быть полностью вакцинирован, чтобы давать концерты в Австралии

После появления сообщений, что в марте Канье Уэст собирается дать концерты в Австралии, премьер министр страны Скотт Моррисон заявил, что по правилам он должен быть полностью вакцинирован. Слова Моррисона приводит агенство Bloomberg.



В 2021 году исполнитель сообщил, что сделал одну дозу вакцины. Однако его прививочный статус на данный момент неизвестен.



Ранее власти Австралии выслали из страны Новака Джоковича, который не был вакцинирован.