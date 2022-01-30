После появления сообщений, что в марте Канье Уэст собирается дать концерты в Австралии, премьер министр страны Скотт Моррисон заявил, что по правилам он должен быть полностью вакцинирован. Слова Моррисона приводит агенство Bloomberg.
В 2021 году исполнитель сообщил, что сделал одну дозу вакцины. Однако его прививочный статус на данный момент неизвестен.
Ранее власти Австралии выслали из страны Новака Джоковича, который не был вакцинирован.
Канье Уэст должен быть полностью вакцинирован, чтобы давать концерты в Австралии
После появления сообщений, что в марте Канье Уэст собирается дать концерты в Австралии, премьер министр страны Скотт Моррисон заявил, что по правилам он должен быть полностью вакцинирован. Слова Моррисона приводит агенство Bloomberg.