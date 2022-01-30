МИД Украины потребовало от России отменить решение о соцвыплатах жителям непризнанных ЛНР и ДНР через «Госуслуги»

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал «Госуслуги» как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство», — говорится в сообщении ведомства.

Также украинская сторона заявила, что «Кремль улучил момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины».

Ранее Владимир Путин выступил с рядом поручений и рекомендаций, в частности, рассмотреть вопрос предоставления россиянам, проживающим в непризнанных ДНР и ЛНР, возможности подавать заявления на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги».