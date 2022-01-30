Премьер-министр Канады Трюдо и его семья покинули резиденцию из соображений безопасности

Куда именно отправился Джастин Трюдо — неизвестно, передает канал CBC News. В стране продолжаются акции протеста против, связанные с коронавирусными ограничениями и обязательной вакцинацией. Они начались по инициативе дальнобойщиков, вскоре к ним начали присоединяться другие канадцы. Сообщалось, что в субботу они стеклись к Парламентскому холму в Оттаве.
2022-01-30T00:38:59+03:00
2022-01-30T00:38:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:38, 30 января 2022
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