НКО и правозащитники призвали правительства стран мира и людей прекратить узаконивать нарушение КНР человеческих прав

«В то время как Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине откроются всего через неделю, 243 неправительственные организации объединили усилия в призыве прекратить узаконивать серьезные злоупотребления китайского правительства», — передает Hong Kong Herald сообщение группы.

Они призвали спонсоров мероприятия проявлять осмотрительность в области соблюдения прав человека, а болельщиков сообщать о преступлениях против человечности.

Правительство Китая подвергается критике со стороны международного сообщества из-за притеснений уйгуров, а также репрессий в Гонконге и Тибете. Правительство КНР опровергает обвинения.