В России появятся центры по работе с подростками «группы риска»

В них будут работать с детьми с девиантным поведением на почве проблем в семье, травли в школе, ментальных нарушений и прочего, сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Они появятся в рамках программы «Подростки России».
2022-01-29T23:58:23+03:00
2022-01-29T23:58:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:58, 29 января 2022
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