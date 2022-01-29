В США обвиненный в убийстве мужчина вышел на свободу после того, как его брат близнец признался в этом преступлении

Кевин Дугар был осужден в 2005 году за убийство на 54 года, однако в действительности это сделал его брат близнец Карл Смит, который сейчас отбывает срок в 99 лет за другое убийство. Впервые Смит признался в том, что Дугар не виновен, еще в 2013 году, однако суд не поверил ему.



При рассмотрении апелляции Дугара работал уже другой судья, который выпустил его на свободу под залог. Теперь дело должен закрыть штат, иначе Дугар вновь окажется перед судом.