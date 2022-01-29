Около 50 человек приговорили к смертной казни в Конго из-за убийства экспертов ООН

Среди приговоренных к смертной казни есть чиновник, занимавшийся вопросами иммиграции, а полковник армии получил 10 лет. Так как в Конго действует мораторий на смертную казнь с 2003 года, осужденные будут отбывать пожизненное наказание, передает Reuters.

Эксперты ООН Заида Каталан и Майкл Шарп были убиты в 2017 году. Они расследовали применение насилия между правительственными войсками и ополчением в центральном регионе Касаи в марте 2017 года. Во время их визита в Конго вооруженные люди остановили их на дороге, вывели в поле и казнили.