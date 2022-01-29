Четвертая попытка состоится в понедельник 02:11 по московскому времени. Авиабаза метеослужбы ВВС США считает, что к этому моменту метеоусловия будут благоприятными на 90 процентов.
Ракета Falcon 9 оснащена итальянским спутником радиолокационного наблюдения, который будет выполнять как и научные, так и военные цели.
Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX перенесен в третий раз из-за непогоды
Четвертая попытка состоится в понедельник 02:11 по московскому времени. Авиабаза метеослужбы ВВС США считает, что к этому моменту метеоусловия будут благоприятными на 90 процентов.