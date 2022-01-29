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23:22, 29 января 2022

Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX перенесен в третий раз из-за непогоды

Четвертая попытка состоится в понедельник 02:11 по московскому времени. Авиабаза метеослужбы ВВС США считает, что к этому моменту метеоусловия будут благоприятными на 90 процентов.

Ракета Falcon 9 оснащена итальянским спутником радиолокационного наблюдения, который будет выполнять как и научные, так и военные цели.


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