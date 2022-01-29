Украинское Минобороны отвергло сообщения о стягивании к границе российских медицинских подразделений

В частности, об этом писали газета The Wall Street Journal и Reuters, утверждавшее, что в войска начали приходить запасы донорской крови, которая может понадобиться для раненых. В этом некоторые эксперты увидели последние приготовления Москвы для нанесения удара. В Киеве в свою очередь, заметили, что не фиксируют деятельность такого рода, а сообщения в прессе назвали «интервенцией» и элементом информационно-психологической войны с целью спровоцировать страх и панику в обществе.

Запад на протяжении последних месяцев обвиняет Москву в подготовке вторжения. Российские власти это неизменно отвергают.