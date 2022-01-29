Кличко: Если начнется военная агрессия, я возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что в случае военной агрессии «возьмет автомат в руки и пойдет воевать за Украину». Он отметил, что он бывший солдат. Также Кличко сказал, что украинские власти не хотят войны и делают все возможное, чтобы ее не допустить.