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20:29, 29 января 2022

В США обвинили учительницу в причастности к ИГИЛ. По версии следствия, она возглавляла женский батальон группировки

В пятницу ее доставили в суд после ареста в Сирии. По версии следствия, она планировала теракт в одном из американских учебных заведений и обучала женщин и детей идеологии ИГИЛ*.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России.


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