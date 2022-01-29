В США обвинили учительницу в причастности к ИГИЛ. По версии следствия, она возглавляла женский батальон группировки

В пятницу ее доставили в суд после ареста в Сирии. По версии следствия, она планировала теракт в одном из американских учебных заведений и обучала женщин и детей идеологии ИГИЛ*.
2022-01-29T20:29:09+03:00
2022-01-29T20:29:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:29, 29 января 2022
* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России.
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