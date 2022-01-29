В Москве вызвать врача на дом могут только тяжелобольные или маломобильные пациенты

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения. Там сказали, что из-за распространения штамма «омикрон» выросла нагрузка «на все звенья медицинской системы», особенно на колл-центры, справочную систему по номеру 122 и поликлиники.

C 28 января в Москве открыли возможность получить дистанционную консультацию врача по телефону, а также открыть и закрыть больничный.