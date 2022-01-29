Украинский Центр информационной безопасности сообщил о продолжении кибератаки, которая началась в середине января

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о продолжении массированной кибератаки, которая началась в середине января. Начиная с пятницы с официальных адресов идет рассылка с судебными запросами, по ссылкам в письме загружается вредоносное ПО.