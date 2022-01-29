Украинский Центр информационной безопасности сообщил о продолжении кибератаки, которая началась в середине января

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о продолжении массированной кибератаки, которая началась в середине января. Начиная с пятницы с официальных адресов идет рассылка с судебными запросами, по ссылкам в письме загружается вредоносное ПО.
2022-01-29T19:52:53+03:00
2022-01-29T21:00:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:52, 29 января 2022
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