Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения НАТО несколько сотен военных

Министр вооруженных сил Франции заявила о готовности страны при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен военных. Об этом Флоранс Парли сказала в эфире эфире радиостанции «Франс интер». Она напомнила, что в четверг для обсуждения этого вопроса она посетила Бухарест.
2022-01-29T18:59:04+03:00
2022-01-29T18:59:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:59, 29 января 2022
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