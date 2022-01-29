Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения НАТО несколько сотен военных

Министр вооруженных сил Франции заявила о готовности страны при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен военных. Об этом Флоранс Парли сказала в эфире эфире радиостанции «Франс интер». Она напомнила, что в четверг для обсуждения этого вопроса она посетила Бухарест.