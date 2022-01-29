Аналитический центр «Синергия»: Почти половина россиян за три месяца стали больше экономить

Почти половина россиян (48%) за три месяца стали больше экономить, — сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитический центр университета «Синергия». При этом 20% россиян увеличили свои траты. 69% сообщили, что им не хватает зарплаты для нормальной жизни.