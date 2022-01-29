Пентагон: США готовы к сокращению масштабов ряда учений в Европе, если Россия ответит взаимностью

США готовы к сокращению масштабов ряда учений в Европе, если Россия ответит взаимностью, — сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Также он прокомментировал переговоры с Россией по гарантиям безопасности. По его словам, США в ходе переговоров были готовы предложить сокращение учений на континенте на основе принципа взаимности, но Россия не согласилась на эти условия. Кирби отметил: «Мы не закрываем дверь для переговоров. Госдепартамент ясно дал понять, что возможности для этого еще есть, но мы должны посмотреть, к чему это приведет».