Китайская компания Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции. Причиной стал недопуск Huawei к участию в тендере на поставку оборудования для 5G: Управление почты и телекоммуникаций Швеции сочло, что Huawei связана с китайскими властями и это несет угрозу нацбезопасности Королевства. Сумма иска — 560 млн долларов.
2022-01-29T18:13:45+03:00
2022-01-29T18:13:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:13, 29 января 2022
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