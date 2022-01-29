Китайская компания Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции. Причиной стал недопуск Huawei к участию в тендере на поставку оборудования для 5G: Управление почты и телекоммуникаций Швеции сочло, что Huawei связана с китайскими властями и это несет угрозу нацбезопасности Королевства. Сумма иска — 560 млн долларов.