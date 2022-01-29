Венгрия не сочла нужным размещать на своей территории дополнительные силы НАТО

В министерстве обороны считают, что стране не грозит непосредственная опасность и пока нет нужды полагаться на иностранные вооруженные силы. По словам главы ведомства Тибора Бенкё, сейчас НАТО и США ведут переговоры о размещении военных со всеми странами на восточной границе альянса и государствами, которые граничат с Украиной или Россией. Вчера в венгерском МИДе рассказали об обращении США по поводу временного размещения американских военных. В Будапеште считают, что передислокация российских войск вдоль украинской границы не свидетельствует о намерении напасть.