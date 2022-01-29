Пожар на хладокомбинате в Пятигорске локализован на площади 600 кв. метров

Ранее сообщалось, что жителей Пятигорска эвакуировали из-за пожара на хладокомбинате. Меры предосторожности затронули дома, стоящие неподалеку от предприятия, — сообщил мэр города в своем инстаграме. Он попросил людей не приближаться к месту ЧП и с пониманием отнестись к действиям экстренных служб.
2022-01-29T17:47:22+03:00
2022-01-29T18:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:47, 29 января 2022
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