Пожар на хладокомбинате в Пятигорске локализован на площади 600 кв. метров

Ранее сообщалось, что жителей Пятигорска эвакуировали из-за пожара на хладокомбинате. Меры предосторожности затронули дома, стоящие неподалеку от предприятия, — сообщил мэр города в своем инстаграме. Он попросил людей не приближаться к месту ЧП и с пониманием отнестись к действиям экстренных служб.