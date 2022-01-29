Токаев думает над реформированием парламентской и партийной систем в Казахстане

«Оппозиция имеется, но в большей степени на улице, — заявил президент в интервью телеканалу «Хабар 24». — В правящей партии оппозиция тоже есть. Партия должна реформироваться. В мажилисе должны быть несколько сильных партий, они должны приходить к консенсусу. Мы должны воспитывать и взращивать политических деятелей»