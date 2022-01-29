Токаев: Руководители правоохранительных органов боялись ответственности в вопросе применения оружия, я взял ее на себя

Руководители правоохранительных органов боялись ответственности в вопросе применения оружия в ходе протестов в январе, я взял ее на себя, — сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24». Он отметил, что против мирных протестующих оружие не применялось.