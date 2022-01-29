Токаев планирует посетить Москву в середине февраля

Президент Казахстана планирует во время своего визита подписать документы о сотрудничестве двух стран. Токаев планирует подписать долгосрочные соглашения с Российской Федерацией: «Я скорее всего где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве. И мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами», — сказал Токаев в интервью республиканскому телеканалу «Хабар-24».