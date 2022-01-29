Токаев планирует посетить Москву в середине февраля

Президент Казахстана планирует во время своего визита подписать документы о сотрудничестве двух стран. Токаев планирует подписать долгосрочные соглашения с Российской Федерацией: «Я скорее всего где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве. И мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами», — сказал Токаев в интервью республиканскому телеканалу «Хабар-24».
2022-01-29T17:28:08+03:00
2022-01-29T17:56:50+03:00
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17:28, 29 января 2022
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