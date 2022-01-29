Toyota создаст луноход

Планы на Lunar Cruiser: с его помощью исследовать и колонизировать Луну к 2040 году, а потом использовать еще и на Марсе. В отличие от своего земного брата — Land Cruiser — Lunar Cruiser будет иметь более прочный корпус, 6 колёс и роботизированную руку для работ снаружи.