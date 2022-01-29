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15:30, 29 января 2022

Токаев заявил, что захват аэропорта в Алма-Аты был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что захват аэропорта в Алма-Аты во время протестов был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков. Он сказал, что это данные следствия. По его словам, «подготовленные боевики» прибыли из «одного центральноазиатского города».


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