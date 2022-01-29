Токаев заявил, что захват аэропорта в Алма-Аты был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что захват аэропорта в Алма-Аты во время протестов был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков. Он сказал, что это данные следствия. По его словам, «подготовленные боевики» прибыли из «одного центральноазиатского города».
2022-01-29T15:30:55+03:00
2022-01-29T15:30:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2972310-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 29 января 2022
Загрузка комментариев...