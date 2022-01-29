Президентом Италии может остаться 80-летний Серджо Маттарелла

Несмотря на истечение срока его полномочий, основные политические партии пришли к выводу, что нужно попросить Маттареллу исполнять обязанности президента и после 3 февраля. Это связано с тем, что в парламенте провалились все попытки избрать нового главу государства.
2022-01-29T15:09:57+03:00
2022-01-29T16:33:08+03:00
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15:09, 29 января 2022
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