Путин пока не планирует контакты с другими гостями на Олимпиаде, — Песков

Президент посетит Китай 4 февраля. Но пока никаких встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента не стоит. На вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с

президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Олимпийских Игр, Песков ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи

нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем».