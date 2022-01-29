Президент посетит Китай 4 февраля. Но пока никаких встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента не стоит. На вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с
президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Олимпийских Игр, Песков ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи
нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем».
Путин пока не планирует контакты с другими гостями на Олимпиаде, — Песков
Президент посетит Китай 4 февраля. Но пока никаких встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента не стоит. На вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с