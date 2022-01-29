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14:32, 29 января 2022

Президент РФ Владимир Путин выступил с рядом поручений и рекомендаций

Президент РФ Владимир Путин выступил с рядом поручений и рекомендаций:

— До 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства; продумать механизмы выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи

— До 1 июня подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием

— Рассмотреть вопрос предоставления россиянам, проживающим в непризнанных ДНР и ЛНР, возможности подавать заявления на соцвыплаты и льготы через портал госуслуг

— Предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами

— До 1 мая проанализировать законодательство о присвоении статуса иноагента, в том числе вопрос их исключения из реестра

— До 1 июня подготовить отчет об итогах рассмотрения вопроса о создании реестра токсичного контента в интернете для защиты детей

— Ужесточить наказание за пытки со стороны органов власти

— Провести проверки в сфере добычи китов и при необходимости внести поправки в законодательство

— До 1 июня изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ

— Установить ежемесячное пособие для кавалеров трех орденов Мужества

— До 1 июня проанализировать соблюдение прав коренных народов в укрупненных регионах РФ

— До 1 мая разработать и утвердить рекомендации для кредитных организаций для упрощения выдачи кредитов соцориентированным НКО

— До 1 мая подготовить предложения о выделении дополнительных средств на расширение сети исправительных центров

— Представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации в РФ

— Создать нужные условия для выращивания лесов на заброшенных сельхозземлях

— Рассмотреть вопрос о включении в педагогическое образование модулей, которые позволят на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение и оказывать им помощь


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