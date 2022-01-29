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14:26, 29 января 2022

В США задержали мужчину, планировавшего покушение на Байдена

Скотт Мерримен заявил, что Бог якобы приказал ему отправиться для этого в Вашингтон и «отрубить голову змею в сердце нации». Своих планов встретиться с президентом он не скрывал: писал о них на своей странице в Facebook, а также звонил в полицию и сообщал о своем намерении отправиться в Вашингтон и посетить Белый дом. При задержании у мужчины изъяли заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями. По данным газеты New York Post, против Скотта Мерримена возбудили уголовное дело.


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