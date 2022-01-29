США не теряют надежды, что Россия все-таки не пойдет на обострение конфликта с Украиной, — глава Пентагона

Концентрация российских войск у границ Украины является крупнейшей с момента окончания холодной войны. , но военный конфликт не является неизбежностью, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, подтвердив, что пока решение об отправке американского контингента в Восточную Европу не принято.

««Нет никаких причин, по которым сложившаяся ситуация должна перерасти в конфликт», заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с журналистами в пятницу. Президент России Владимир Путин, по словам Остина, может выбрать деэскалацию и приказать своим войскам уйти. «Он может выбрать диалог и дипломатию», подчеркнул глава Пентагона. Глава объединенных штабов Марк Милли, совместно с которым Ллойд Остин провел вчерашний брифинг, также перечислил такие возможности российской армии, которые она может использовать — наземные маневренные силы, баллистические ракеты, военно-воздушные силы, и обратил внимание на рельеф Украины, заявив, что он включает высокие уровни грунтовых вод, которые при замерзании оптимальны для маневров транспортных средств. Считается, что российские войска будут ждать начала атаки, пока земля не замерзнет, чтобы танки могли легко двигаться. На этой неделе президент США Джо Байден распорядился привести в состояние высокой готовности 8500 американских войск для возможной отправки в Восточную Европу — глава Пентагона накануне подтвердил, что передвижений контингента пока нет и что он будет направлен в Восточную Европу в случае активации сил быстрого реагирования НАТО. «Даже если или когда мы действительно перебросим войска, цель их развертывания будет заключаться в том, чтобы успокоить союзников или оказать непосредственную поддержку НАТО», пояснил генерал Остин. И он, и генерал Марк Милли, по их словам, считают, что Владимир Путин еще не принял решение о вторжении.

Издание Аксиос накануне сообщило, что украинская администрация передала Конгрессу США письму с четырьмя просьбами — ускорить и усилить военную и финансовую помощь, немедленно наложить санкции на Северный Поток-2, принять санкции, которые будут введены в случае начало военных действий Россией, и принять санкции против ключевых российских финансовых институтов