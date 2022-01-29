Путин поручил изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ.

«Правительству РФ рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения

родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда они не имели возможности пользоваться ранее занимаемыми жилыми помещениями, в том числе в связи с установлением над ними опеки или попечительства, помещением их под надзор в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо получением ими профессионального образования», — говорится на сайте Кремля.

На выполнение задачи выделен срок до 1 июня.