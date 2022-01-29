Победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису стала первая ракетка мира Эшли Барти

В финале первого в сезоне турнира Большого шлема она обыграла американку Даниэль Коллинс — 6:3, 7:6 (7:2). Это третья победа для Барти на турнирах Большого Шлема. Ранее она выигрывала «Ролан Гаррос» (2019) и Уимблдон (2021).