Победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису стала первая ракетка мира Эшли Барти

В финале первого в сезоне турнира Большого шлема она обыграла американку Даниэль Коллинс — 6:3, 7:6 (7:2). Это третья победа для Барти на турнирах Большого Шлема. Ранее она выигрывала «Ролан Гаррос» (2019) и Уимблдон (2021).
2022-01-29T13:59:01+03:00
2022-01-29T14:27:30+03:00
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13:59, 29 января 2022
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