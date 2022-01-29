Путин поручил предусмотреть дни памяти о геноциде народов нацистами в плане воспитательной работы

Это касается в том числе и Международного дня памяти жертв Холокоста — 27 января. «Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Поручение необходимо выполнить до 1 мая.
2022-01-29T13:52:46+03:00
2022-01-29T13:52:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:52, 29 января 2022
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