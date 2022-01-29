Путин призвал ужесточить наказание за пытки со стороны органов власти

Госдуме и Совету Федерации нужно внести предложения до 1 июля. «Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39⁄ 46 от 10 декабря 1984 года) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», — говорится в сообщении на сайте Кремля.