Верховному суду поручено подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны

Президент поручил предоставить подробности по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием. «Рекомендовать Верховному Суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, а также подготовить по итогам обобщения соответствующие разъяснения», — говорится в сообщении на сайте Кремля.